Cronaca Alghero: Uselli festeggia Bach al Calabona

In tutta Europa, in occasione del 334° compleanno del grande maestro della musica classica Johann Sebastian Bach, dal 21 marzo sino alla fine del mese, si sono svolti festival, concerti e recitals (la gran parte on line) in memoria del grande patrimonio musicale che ha lasciato alla contemporaneità. Per rendere omaggio al grande Bach, anche nella città di Alghero si è tenuto un concerto live estemporaneo alle prime luci del mattino di domenica 28 marzo, sotto il ponte di Calabona. Protagonista del tributo, il maestro e flautista algherese Mauro Uselli, che da diversi anni balza alle cronache di mezza Europa per la sua estrosità creativa, nel mettere in scena, live improvvisati nei luoghi più significativi che ben si adattano sia all’acustica, che alla semiotica del suo linguaggio musicale. Nel pieno rispetto della normativa anti-covid, senza pubblico e senza pubblicità alcuna, il maestro ha scelto l’insenatura di Calabona come teatro naturale della sua performance al flauto.