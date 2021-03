Il cuore della Guardia Costiera: raccolta alimentare per i bisognosi

Il personale della Guardia Costiera di Cagliari ha consegnato al Direttore della locale Caritas diocesana, Mons. Marco LAI, una donazione di generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà, maggiormente colpite dalle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria tuttora in atto.





L’iniziativa, fortemente voluta dal Capitano di Vascello (CP) Mario Valente, Direttore Marittimo di Cagliari, e da Don Gianmario Piga, Cappellano militare, ha coinvolto non solo la Capitaneria di Porto del Capoluogo, ma anche tutte le articolazioni periferiche dipendenti, da Arbatax a Bosa, che hanno avviato identiche iniziative a supporto delle Caritas locali.





Un gesto spontaneo che consente di consolidare ulteriormente il concetto di vicinanza della Guardia Costiera ai nuclei familiari che stanno affrontando in prima persona le difficoltà causate dalla pandemia, con l’intento di fornire un supporto concreto ed immediato. I pacchi – dono preparati grazie al coinvolgimento diretto dei militari e delle loro famiglie verranno consegnati, per il tramite di Monsignor Lai, proprio in occasione delle prossime festività pasquali.