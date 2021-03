Mercoledì assemblea del Parco di Porto Conte

Confermata per dopo Pasqua l'Assemblea dell'Ente Parco. La seduta dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” è fissata per mercoledi 7 Aprile alle ore 16 in modalità a distanza sulla piattaforma di Web conference “Go ToMeeting”.





Gli argomenti inseriti all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo composto dal Presidente Raimondo Tilloca, da Lina Bardino e Adriano Grossi prevedono al primo punto le comunicazioni del Presidente a seguire la surroga dei consiglieri Ferrara e Porcu (presa d’atto Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 05/06 del 10.03.2021). Punti successivi, l’intervento di restauro conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento dell’ex-Batteria S.R. di Punta Giglio e il “danno ambientale verificatosi nell’area dell’ex-Hotel Capo Caccia con la definizione dell’Atto di indirizzo”. Tema successivo la “proposta e approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Protetta Capo Caccia-Isola Piana”. La seduta potrà essere seguita on-line dal canale You Tube del Parco di Porto Conte