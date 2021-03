Recidivo per guida senza patente: denuncia e confisca dell'auto

Qualche minuto di verifica alla centrale dati da parte dei militari e spunta che analoga infrazione l'aveva commessa circa un anno fà. Ed ecco i guai : in caso di recidività nell'arco di 2 anni, il reato di guida senza patente passa da amministrativo a penale e la norma prevede una denuncia all'autorità giudiziaria, e quindi un processo, e la confisca dell'auto che nella precedente occasione era stata sottoposta soltanto a sequestro amministrativo.

Non riesce a prendere la patente ma continua a stare al volante di un auto di sua proprietà. Un giovane disoccupato di 20 anni di Alà dei Sardi è finito in un mare di guai perchè, fermato dai Carabinieri della locale stazione per un normale controllo, non ha potuto esibire il documento di guida.