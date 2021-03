Questura di Nuoro: controlli a tappeto in tutta la Provincia

Nel corso dell’attività sono stati effettuati, complessivamente, 32 posti di controllo, sono state identificate 436 persone, sono stati controllati 202 veicoli, sono state rilevate 9 infrazioni al C.D.S., ed è stato eseguito il ritiro di 1 documento di circolazione. Nell’ambito dei dispositivi programmati nel Capoluogo e nei Comuni di Siniscola, Budoni e San Teodoro sono stati attuati 11 controlli di esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande e sono state elevate 7 sanzioni amministrative nel Capoluogo e 2 nel centro cittadino di Siniscola, per violazioni della disciplina di contrasto al Covid-19. Infine nell’ambito dei servizi straordinari svolti con il concorso della Sezione di Polizia Stradale di Nuoro, impegnata anche negli specifici controlli finalizzati alla prevenzione e il contrasto del fenomeno delle c.d. “stragi del sabato sera”, sono state rilevate, nel corso di 41 posti controllo, 67 infrazioni al Codice della Strada, è stato eseguito il ritiro di 5 documenti ed è stato attuato il sequestro amministrativo di 2 autoveicoli.

I servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Questura di Nuoro per questo fine settimana sono stati improntati a verificare il rispetto delle nuove restrizioni determinate dal passaggio in zona “arancione” della Sardegna. Particolare attenzione è stata posta nelle adiacenze dei luoghi di culto per la celebrazione della domenica delle Palme. In tale contesto, nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 marzo 2021 sono stati impiegati equipaggi dell’ufficio Volanti della Questura, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno effettuato coordinati e capillari controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione sociale.