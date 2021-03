Sassari: il consultorio per le future mamme continua ma a distanza

Le ostetriche del Consultorio familiare di Rizzeddu, nonostante la pandemia abbia portato all’interruzione dei corsi collettivi e in presenza per l’accompagnamento alla nascita, hanno scelto di stare al fianco dei futuri genitori attraverso degli appuntamenti interattivi in modalità video-online. Grazie alle piattaforme digitali, le future mamme hanno la possibilità di partecipare agli incontri sedute comodamente sul divano di casa, senza mascherina, da sole o con il proprio partner, davanti allo schermo del computer o del cellulare.





La sperimentazione di questa modalità telematica, avviata dallo scorso mese di gennaio, ha registrato l’adesione crescente delle future mamme che hanno risposto con feedback positivi dimostrando l’apprezzamento dell’iniziativa e soprattutto la sua efficacia. L’obiettivo del coordinamento dei Consultori familiari è ora quello di estendere l’iniziativa a tutte le altre sedi consultoriali della ASSL Sassari.





Le ostetriche continuano così ad offrire il loro prezioso supporto nell'accompagnare le mamme in dolce attesa ad affrontare con maggiore serenità soprattutto gli ultimi mesi di gravidanza.





Gli incontri di accompagnamento alla nascita sono organizzati: dalle ostetriche Milena Tedde, Flavia Irrera, Anna Carnevale, Alessandra Schintu e Roberta Pinna; dallo psicologo Nicola Cuda; dalla pediatra Maria Grazia Leoni; dalla puericultrice Gianna Virdis.

Tra gli argomenti trattati durante i nuovi incontri interattivi in videoconferenza ci sono la gravidanza, il parto e l'allattamento. I componenti dell'equipe consultoriale multidisciplinare completano il percorso con temi rivolti al sostegno e alla psicologia della gravidanza, alla genitorialità, alla relazione genitori e bambino, all'accoglienza del nascituro, alle cure prossimali del neonato, alla promozione e al sostegno dell'allattamento al seno.





Per maggiori informazioni sui corsi è possibile mettersi in contatto con la sede di Rizzeddu del Consultorio familiare ASSL Sassari al numero di telefono 079 2062637.





Il Coordinamento dei Consultori Familiari della ASSL Sassari ricorda, infine, che le visite in presenza continuano ad essere garantite ed erogate nel rispetto della normativa e dei protocolli sanitari contro la diffusione del Coronavirus. Dopo aver concordato l’appuntamento, nelle 48 ore precedenti la visita, le utenti vengono contattate telefonicamente per completare il pre-triage. Una volta giunte sul posto, sarà cura degli operatori misurare la temperatura corporea e completare il triage.