Sassari: potature in viale Italia

Proseguono le opere di manutenzione straordinaria sulle vie alberate della città, coordinate dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari. Domenica 28 marzo è prevista la potatura degli alberi di viale Italia, sul lato del tracciato della metropolitana di superficie, a partire dalle 8 di mattina.





Dopo corso Vico, piazza Stazione, piazza Falcone, via Carso, via delle Croci, via Cilea, via Kennedy, via d’Annunzio, via Carducci, via Buonarotti, via Tintoretto, via Veronese, via Vecellio e via Da Vinci, la prossima settimana si concluderanno i lavori con la potatura degli alberi di viale Mameli e di viale Trieste, per un totale di quasi 500 esemplari messi in sicurezza nell’ultimo periodo.