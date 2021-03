Cronaca Stanotte scatta l'ora legale: lancette avanti di 60 minuti

Alle 0,02 del 28 di marzo, quindi oggi, scatterà il tradizionale appuntamento con l'ora legale che, proprio da stanotte, ritorna legale. Il passaggio " di consegne " tra i 2 sistemi avverrà alle 2 quando si dovranno spostare le lancette dell'orologio un ora in avanti, quindi dalle 2 alle 3. La consuetudine vuole che al cambio di orario che precede la stagione estiva si perda praticamente un'ora di sonno che verrà recuperata tra il 30 a il 31 di ottobre quando si tornerà all'ora solare. Va ricordato infine che il telefonini e i computer compiono l'aggiornamento dell'orario in via automatica.