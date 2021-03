Una mitraglietta in frigo: arrestato un pensionato di 65 anni

Nel corso di una perquisizione domiciliare è stata rinvenuta, occultata all’interno di un frigo in disuso, un arma artigianale. Gli elementi di reato a carico di Fois Enzo, hanno determinato l’Autorità Giudiziaria a disporre la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti sull’arma per verificare se sia stata utilizzata in precedenti episodi.

Nell’ ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Nuoro, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti e di ogni altra violazione in materia di armi personale del Commissariato di Lanusei, unitamente a quello della Questura di Oristano ed al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, an Elini in provincia di Nuoro ha arrestato in flagranza di reato un pensionato di 65 anni, con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina.