Sassari: furto con destrezza nella gioielleria Bajardo - Arrestata una donna di 27 anni

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sassari hanno arrestato una donna di 27 anni, R.F. sassarese, già nota per precedenti specifici, per un furto nella gioielleria Bajardo di Sassari.





I militari sono riusciti a ricostruire il furto, che era stato commesso il 9 febbraio scorso, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno riferito in maniera inequivocabile l'attività di R.F. per appropriarsi di oggetti preziosi del valore di 2500 euro.





Dalle immagini si vede in maniera chiara che la donna, chiedendo al dipendente della gioielleria di vedere alcuni oggetti non presenti nella vetrina, approfittava del momento in cui il commesso di allontanava per impadronirsi di gioielli posti sotto il bancone principale.





Alle immagini si è aggiunta naturalmente l'attività investigativa svolta dei Carabinieri. L'ordinanza di custodia prevede gli arresti domiciliari come disposto dal Gip del tribunale di Sassari.