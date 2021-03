Cronaca Diffida del Comitato di Punta Giglio al Parco di Porto Conte : chiudete il cantiere

I componenti del Comitato Cittadino “Alghero per Punta Giglio”, premesso che In data 23 marzo 2021, l’Ente Parco ha provveduto a pubblicare sul suo sito istituzionale, sezione “Eventi e News”, il documento relativo al parere favorevole con prescrizioni espresso nei confronti del progetto di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museale dell’ex Batteria S.R. 413 in località Punta Giglio, inviato all’Ufficio SUAP del Comune di Alghero, documento di cui si ignorava l’esistenza in quanto omesso fra quelli consegnati a seguito di accesso agli atti. Considerato che Le prescrizioni emesse dall’Ente Parco, a cui è subordinata l’autorizzazione al progetto prima citato, prevedono che “tutte le attività di cantiere che si attuano a meno di 100 metri dal margine di falesia, siano interrotte nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre dell’anno solare”. Tenuto conto che Inopinatamente ed in palese contraddizione con le prescrizioni di cui sopra, da ritenersi, per loro stesso contenuto, inderogabili ed insuscettibili di diversa interpretazione se non quella letterale, l’Ente non solo ha consentito l’esecuzione delle opere di accantieramento, ma non ha neppure provveduto, ad oggi, a sospenderle, pur correndo il periodo previsto dalle summenzionate prescrizioni per l’interruzione dell’attività di cantiere e nonostante l’area, oggetto del progetto, ricada inequivocabilmente, in zona ZPS di protezione speciale a tutela dell’avifauna. Quindi Il Comitato Cittadino “Alghero per Punta Giglio” diffida Il Parco di Porto Conte" a provvedere, con decorrenza immediata e in applicazione delle prescrizioni , alla interruzione, con apposito provvedimento, dei lavori di cantiere presso il sito di Punta Giglio. Un tanto, significando che, in difetto di quanto sopra, si procederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti, anche in sede penale, per i provvedimenti del caso.