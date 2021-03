La Confcommercio e il sostegno alle librerie: lunedì incontro su Google Meet

Confcommercio chiama a raccolta i librai del territorio per fare il punto sulle sfide e le opportunità del mercato, tra la legge del libro emanata nel 2020 e gli interventi delle istituzioni, per un più massiccio ritorno dei consumatori alla lettura quali prospettive per sostenere le imprese.





Parteciperà il presidente nazionale di ALI Confcommercio Paolo Ambrosini, per entrare nel vivo degli argomenti. Tra questi all’ordine del giorno, anche il Portale delle librerie italiane, la formazione continua come opportunità di crescita e progetti per la valorizzazione del settore.





Obiettivo principale dell’iniziativa è raccogliere le istanze e le opinioni di tutti i librai delle province sarde – a cui si aggiungono le cartolibrerie - per sostenerli al meglio in questo momento, difficile sia per le conseguenze della crisi economica innescata dalla pandemia sia per i cambiamenti in atto nelle abitudini di consumo, che sembrano privilegiare le modalità digitali di acquisto ma anche di lettura dei testi.





Anche se dal primo lockdown 2020 in poi, ci sono alcuni segnali incoraggianti: molti italiani, infatti, sembrano essere tornati ad apprezzare la lettura tradizionale. Sullo sfondo, la convinzione che le librerie debbano essere sostenute anche per la loro funzione di presidi culturali delle città, oltre che per i servizi che svolgono in qualità di esercizi commerciali.





L’incontro si terrà in modalità virtuale lunedì 29 marzo 2021 alle ore 14.30 sulla piattaforma Google Meet. Gli operatori interessati potranno richiedere il link per partecipare alla riunione, scrivendo a sardegna@confcommercio.it