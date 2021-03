Positivo e in quarantena a spasso per le campagne: denunciato

L'attività di controllo messa in essere dalle forze dell'ordine per fare rispettare i provvedimenti emessi dal Governo in materia di contenimento della diffusione del coronavirus, registrano continuamente episodi e situazioni di difficile comprensione vista la rilevanza della problematica per la salute dei cittadini.





Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bono, durante un normale controllo nelle campagne del paese, hanno fermato un residente in paese, S.L., che nonostante fosse sottoposto al provvedimento di quarantena in quanto positivo al Covid, si trovava fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo. L'uomo era in compagnia del figlioletto di 3 anni e una volta accertate le sue generalità, è stato accompagnato nella proprio abitazione. A suo carico una sanzione amministrativa che va dai 500 euro ai 5000. Da segnalare che la violazione delle leggi sanitarie prevede anche l'arresto con pene che vanno dai 3 ai 18 mesi.