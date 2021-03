Pozzomaggiore ZONA ROSSA - Ordinanza del sindaco: dalla mezzanotte di oggi e fino al 6 aprile

Il sindaco di Pozzomaggiore Mariano Soro ha comunicato che, dopo aver svolto gli approfondimenti di merito sullo stato della diffusione della pandemia nel paese, informa che congiuntamente alla Prefettura, al Dipartimento di Prevenzione Ats, all’Igiene Pubblica di Alghero, ha adottato l'ordinanza che istituisce la Zona Rossa in tutto il Territorio Comunale del Comune.





Il provvedimento sarà efficace a partire dalle ore 00.01 del 27/03/2021, quindi da dopo la mezzanotte di oggi venerdì, fino alle ore 24.00 del 06/04/2021, il martedì dopo la Pasquetta.





Mariano Soro ha raccomandato a tutti i suoi concittadini il massimo rispetto delle regole in vigore per le zone rosse aggiungendo: "Oggi siamo tutti a rischio, ma se tutti collaboriamo a brevissimo saremo nuovamente in giro per salutarci e raccontarci questi momenti che trascorreremo in famiglia". Un messaggio di fiducia alla popolazione ma anche un monito affinché le regole anticovid vengano rispettate in maniera rigorosa.