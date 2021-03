Cronaca Cocaina a casa: arrestato un 29enne olbiese

L'abitazione di via Barcellona a Olbia registrava costantemente un insolito via vai che ha insospettito i Carabinieri del reparto territoriale anche perchè era abitata da un olbiese di 29 anni, già noto per traffico di droga. I militari hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione che è risultata quanto mai opportuna : nel soggiorno dell'appartamento,in un cestino che si trovava su una mensola, i militari hanno trovato 23 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 345 euro in contanti. L'uomo è stato immediatamente arrestato e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.