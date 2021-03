Cronaca Castelsardo: ingerisce un ovulo di eroina per evitare i Carabinieri - Arrestato un 25enne nigeriano

I Carabinieri della Stazione di Castelsardo in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Valledoria seguivano da tempo un noto pregiudicato locale con il forte sospetto che si recasse, spesso, a Sassari, per rifornirsi di droga. Nei giorni scorsi lo hanno pedinato fino al parcheggio dell'Ospedale San Camillo in direzione del capoluogo. Quì l'uomo ha incontrato un 25enne di origini nigeriane e in quel momento sono intervenuti i Carabinieri.



Alla vista dei militari l'extracomunitario, risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia, ha ingerito qualcosa che dopo i controlli in ospedale è risultato un ovulo contenente eroina purissima. L'uomo è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Bancali. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati anche i 400 euro che il castellanese aveva destinato per l'acquisto della droga.