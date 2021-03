Le stabilizzazioni dei figli e dei figliastri - Diffida dal sindacato

“In Ats non si perde il vizio di creare disparità e divisioni tra i lavoratori. In una delle ultime delibere infatti è evidente la scelta di fare figli e figliastri tra i dipendenti. A seguito di queste decisioni discutibili si vuole procedere alla stabilizzazione di un piccolo numero di lavoratori a discapito di tutti coloro che ne hanno diritto. Per questo abbiamo fatto immediatamente partire una diffida invitando la dirigenza a revocare la stessa delibera e a procedere con la stabilizzazione di tutte le figure” dichiara la Segretaria Confederale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

In riferimento alla Delibera n.199 del 22.03.2021 esprimiamo tutto il disappunto in relazione alla scelta dell’Amministrazione di procedere alla stabilizzazione di una sola categoria, all’interno del comparto, e non coinvolgere tutte le altre figure, con un unico bando.





Appare incredibile come data l’emergenza Covid e la carenza di figure sanitarie: Infermieri, TSLB, TSRM, Ostetriche, Autisti Soccorritori, OSS si pensi a stringere le maglie piuttosto che ad allargarle.

Inoltre il bando si discosta di molto dalla normativa nazionale, il D.Lgs. 75/2017, in quanto ammetterebbe solo coloro i quali abbiano svolto 36 mesi di servizio presso l’ATS (praticamente solo 10 persone), mentre la cd. legge Madia prevede all’art.20 che abbiano diritto alla stabilizzazione tutti coloro i quali abbiano maturato 36 mesi di servizio, anche non continuativi, all’interno della pubblica amministrazione negli ultimi otto anni.

La stabilizzazione risponde ai principi delineati dal comma 1 dell’art. 20 citato, che sono rappresentati dalla finalità di “superare il precariato”, di “ridurre il ricorso dei contratti a termine” e di “valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”.





Pertanto si chiede di revocare immediatamente la Delibera su menzionata e bandire un’unica procedura di stabilizzazione per tutte le figure presenti in Azienda, in modo da non creare disparità di trattamento conclude la Segretaria Confederale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.