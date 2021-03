Sardegna Ricerche: oggi la conclusione dei progetti su edilizia sostenibile ed efficienza energetica

Sono in programma venerdì pomeriggio gli eventi di chiusura dei progetti cluster PLES e PRELuDE3, promossi e finanziati da Sardegna Ricerche con i fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020 e che hanno come soggetto attuatore dell’Università di Cagliari.





PLES - Prodotti Locali per l'Edilizia Sostenibile

Coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari, in collaborazione con le tredici imprese locali, il progetto PLES si è proposto di sviluppare soluzioni costruttive ecosostenibili per pareti e per solai portanti, integrati con gli elementi per l’isolamento, costituite da pacchetti componibili multistrato realizzati impiegando materiali sostenibili e reperibili localmente (legno lamellare, mattoni, lana di pecora, terra cruda, intonaci naturali, tessuti artigianali, ecc.) secondo il modello della filiera corta.

Il convegno vuole essere l’occasione per illustrare i contenuti e i risultati del progetto e per ragionare sull’opportunità di promuovere in Sardegna processi di edilizia circolare basati sull’impiego dei materiali costruttivi locali e a basso impatto ambientale. Prenderanno parte ai lavori la responsabile scientifica Giovanna Concu con i ricercatori dell'Università di Cagliari e i tecnici di alcune delle imprese che hanno collaborato al progetto.

L'evento si terrà in modalità online su piattaforma MS-Teams con inizio alle ore 15:00 (link diretto: https://buff.ly/3cLANEU).





PRELuDE3 - PRotocollo ELaborazione Dati per l'Efficienza Energetica in Edilizia

Condotto dallo stesso DICAAR e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE)

Il progetto PRELuDE3 mirava a creare una piattaforma digitale e un protocollo per il monitoraggio, l'elaborazione dati e la creazione di modelli virtuali per la gestione energetica degli edifici e per la simulazione di scenari di intervento.

Il protocollo sviluppato si basa sull'introduzione negli edifici dei sistemi BEMS (Building Energy Management System) e BACS (Building Automation and Control System), in grado di produrre una grande quantità di dati relativi a consumi, condizioni ambientali interne ed esterne e profili di utilizzo. Questi dati sono poi utilizzati per pianificare gli interventi di riqualificazione energetica.





L'incontro è aperto a tutti e si svolgerà online sulla piattaforma MS-Teams a partire dalle 15:30 (link diretto: https://bit.ly/3qU5EnW). Parteciperanno i ricercatori che hannno condotto la sperimentazione, guidati dal responsabile scientifico Antonello Sanna, e i rappresentanti di alcune delle 12 aziende impegnate nel progetto.





I programmi degli eventi, insieme alle schede dei progetti, presentazioni e stati d'avanzamento, sono disponibili sul sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it). Per informazioni ci si può rivolgere alle coordinatrici dei progetti Graziana Frogheri (PLES, email: graziana.frogheri@sardegnaricerche.it) ed Elena Lai (PRELuDE3, email: elena.lai@sardegnaricerche.it).