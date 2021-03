Alghero: un segno di amore per la città - La storia di un portone che ha trovato un grande "amico"

Un lavoro prezioso, svolto con passione ma anche con un intento culturale visto che si trattava di salvare dalla rottamazione un'opera che aveva la sua storia, la storia della città, visto che rappresentava la porta di accesso a un luogo istituzionale di tutti gli algheresi. Dante Bardino nelle ultime settimane ha rimesso a nuovo legni e ottoni, come suo solito, ricevendo i complimenti del Sindaco Mario Conoci che ha voluto ringraziarlo a nome dell’Amministrazione. Il risultato del lavoro di manutenzione è evidente e non lascia trasparire l’età del manufatto dell’ingresso principale di Palazzo Civico.





Il portone ha infatti 121 anni. Ed ecco un po di storia: il lavoro di “realizzazione del nuovo portone della casa comunale” fu commissionato dalla Giunta municipale il 1 marzo 1889 all’artigiano Salvatore Castellaccio per la somma di lire 150. La raccomandazione della Giunta contenuta nella delibera fu particolarmente chiara per la consegna dell'opera: "prima della apertura della linea ferroviaria con la quale si farebbe coincidere il collocamento della lapide ai caduti per l'indipendenza e l'inaugurazione della denominazione del Regio Ginnasio al nome dell'illustre concittadino Giuseppe Manno". Ora il portone tenuto in vita da Dante Bardino, visti gli eccellenti risultati del recupero, continuerà a svolgere la sua funzione e a rappresentare un simbolo dell'ingegno artigiano di ieri e di oggi.

Un gesto che si ripete da tanti anni, Dante Bardino è il “custode” del portone di via Columbano. Se ne prende cura ogni cambio di Amministrazione ma più in generale quando c’è bisogno di un intervento manutentivo. Un omaggio che ha avuto inizio negli anni ottanta, Giunta Loffredo, quando Dante Bardino, un restauratore algherese specializzato nel recupero di mobili antichi, su sollecitazione dell’allora assessore ai lavori Pubblici Miche Sotgiu, ci mise le mani e fece una sorta di miracolo rimettendo in sesto il portone che portava forti i segni dell’incuria tanto da essere destinato allo smaltimento in discarica.