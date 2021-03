La rivolta di MIO: apriremo - "Non possiamo assistere alla morte delle nostre attività"

La disperazione è una brutta consigliera , spesso suggerisce azioni che in tempi normali non sarebbero mai state adottate, forse neanche pensate. Ma questa non è una situazione normale, è emergenza, la più dura e spietata che si è conosciuta dai tempi della seconda guerra mondiale. Anni di lavoro a 18 ore al giorno dietro il banco cancellati, famiglie in ginocchio, prospettive zero, nessuna via di uscita, soli davanti al fallimento delle loro aziende.





Marco Lombardi referente per la Sardegna del Movimento Imprese Ospitalità ( MIO) dove avere preso atto delle nuove chiusure varate dal governo , domenica scorsa ha riunito il direttivo dell'organizzazione di categoria.





Ci hanno messo davanti ad una scelta inevitabile- afferma - per la mancanza di aiuti che hanno comportato un’emorragia di denaro, di fallimenti e suicidi!





Una serie di aperture/chiusure che ha stroncato le nostre belle attività e tutte quelle della filiera. Siamo così giunti ad una *decisione drastica*, stiamo vivendo da oltre un anno un incubo infinito e non possiamo far decidere agli altri il futuro della nostra azienda e di riflesso dello status della nostra famiglia : apriremo le nostre attività, seguendo tutte le misure anticovid ma apriremo, anche andando contro le norme che ci sono state imposte.Nessuno di noi ha più nulla da perdere. Di fronte al funerale certo di bar, ristoranti, pizzerie, pub, il direttivo di Mio Italia ha deciso per l’unica opzione possibile, una scelta obbligata: aprire, a pranzo e a cena, sempre. Non ci hanno dato alternative e non possiamo assistere alla morte delle nostre attività senza provare in qualche modo a salvarle, è il nostro futuro, quello delle nostre famiglie, dei nostri figli. Oggi veniamo condannati senza aver commesso alcun reato. Amaramente dobbiamo constatare che lo Stato ha fallito, ha dato corso a una morte lenta, una vera e propria agonia che ci ha portato alla disperazione. Quindi apriremo per difendere la nostra vita, sempre, fino alle estreme conseguenze. Vogliamo tornare a casa e guardare nostri figli nei loro occhi dimostrando di avere provato a dar loro una vita dignitosa in tutti i modi, anche combattendo e rischiando di violare norme- cponclude il referente di MIO per la Sardegna - che ci tolgono ogni speranza per il futuro".