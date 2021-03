Guidava drogato e a casa aveva un paio di chili di "fumo": arrestato un tempiese - Sequestrati circa 4 mila euro

I Carabinieri della Stazione di Luogosanto, in collaborazione con quelli di Tempio, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fine spaccio S.D., tempiese di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati specicifici, e deferito in stato di libertà la sua convivente, V.P., di 30 anni, incensurata.





Fermatop per un normale controllo stradale mentre era alla guida della sua autovettura, S.D. ha manifestato subito particolare nervosismo per l'attività svolta dia militari. I Carabinieri lo hanno infatti trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove era presente la convivente, dove sono stati rinfvenuti 800 grammi di marijuana, 650 grammi di haschisc, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dlele dosi e circa 4 mila euro riconducibili, secondo gli inquirenti, allo spaccio.





L'uomo inoltre, sottoposto a specifici esami nell'ospedale di Tempio, è risultato che si trovava alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.