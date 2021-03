Alghero: mercoledì senz'acqua - Giovedi all'asciutto Fertilia e Maristella

Abbanoa procederà ad operazioni di sostituzione di pezzi speciali posizionati nelle saracinesche negli snodi di distribuzione della rete idrica in città. Per questo motivo interverrà con due chiusure dell’erogazione idrica nei seguenti giorni:

Mercoledì 24 marzo, chiusura dell’erogazione idrica nell’intero abitato di Alghero, per lavori allo snodo Via Vittorio Emanuele - rotatoria - e allo Snodo Via La Marmora ang. Via Garibaldi per sostituzione dei pezzi speciali e della saracinesca di distribuzione per la Petraia, per il Porto ed il Distretto “Marina”. L’interruzione dell’erogazione idrica sarà eseguita dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad esclusione di Fertilia e Maristella

Giovedì 25 marzo, chiusura dell’erogazione nelle borgate di Fertilia e Maristella, per sostituzione del collettore di Viale Burruni di adduzione allo snodo di Fertilia. L’interruzione dell’erogazione idrica sarà eseguita dalle ore 8.00 alle ore 18.00.