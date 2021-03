Bono: pioggia di sanzioni -Violazione delle norme sanitarie ma anche ubriachi al volante

Nel week end appena trascorso sono stati numerosi i controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Bono sul rispetto delle norme di contenimento del contagio anti Covid. Il bilancio dell'attività è decisamente pesante: 31 persone sanzionate per inosservanza alle norme sanitarie.





Otto sono state raggiunte dal provvedimento amministrativo perché dopo la mezzanotte sono rientrate da uno spuntino in campagna. Due di loro dovranno affrontare anche una fase di natura giudiziaria in quanto alla guida in palese stato di ebrezza. Per loro il ritiro della patente.





E ancora, in un esercizio pubblico a breve distanza dalla caserma, i militari hanno sanzionato 16 giovanissimi perché in orario da coprifuoco si intrattenevano nel bar creando anche problemi di assembramento. Sanzioni anche per i titolari dell'esercizio. Altre 5 persone sono state sanzionate perché giravano per il paese senza mascherina.