La ricerca sul mandorlo sardo: domani gli stati di avanzamento del progetto

Martedì 23 marzo si terrà in modalità online l’evento di chiusura del progetto di trasferimento tecnologico VaGeMaS- Valorizzazione del germoplasma sardo di mandorlo per la produzione di dolci tipici, condotto dal Servizio Ricerca nell’Arboricoltura di AGRIS Sardegna in collaborazione con Porto Conte Ricerche e finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020.

Il progetto aveva l'obiettivo di agire su due aspetti della filiera: il rilancio della mandorlicoltura sarda e la valorizzazione dell’industria dolciaria tradizionale attraverso l'ottenimento di risultati direttamente trasferibili alle aziende locali. Per verificare le qualità chimico-fisiche e sensoriali dei dolci sono state realizzate diverse prove di produzione utilizzando le cultivar sarde di mandorlo e il risultato ottenuto è stato messo a confronto con i dolci ottenuti dall'uso di mandorle di varietà nazionali e internazionali.

Il progetto della durata di 36 mesi ha visto le attività svolte nei campi sperimentali e nei laboratori di AGRIS Sardegna, nei laboratori di Porto Conte Ricerche e presso le aziende agricole e le industrie dolciarie coinvolte.

L’appuntamento di martedì 23, alle 16:00, sarà occasione per conoscere i protocolli e i prototipi sviluppati e per ascoltare la testimonianza di alcune delle 17 aziende, agricole e dolciarie, che hanno partecipato al progetto. Link diretto: https://tinyurl.com/VaGeMaS.





Sono previsti gli interventi e le relazioni di Francesco Baule, Daniela Satta e Roberto Zurru (AGRIS Sardegna), Tonina Roggio e Gavino Sini (Porto Conte Ricerche) e Graziana Frogheri (Sardegna Ricerche). L’incontro sarà moderato dal giornalista Pasquale Porcu.

Il programma dell’evento, con una scheda sintetica e gli stati d’avanzamento del progetto, è disponibile sul sito web di Sardegna Ricerche, all’indirizzo www.sardegnaricerche.it. Per informazioni ci si può rivolgere alla responsabile scientifica Daniela Satta (email: dsatta@agrisricerca.it) e alla coordinatrice del progetto Graziana Frogheri (graziana.frogheri@sardegnaricerche.it).