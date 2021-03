Al Marina di Cala dei Sardi la presentazione del catamarano da crociera del cantiere Lagoon

L’evento è previsto per il prossimo mese di luglio e l’ospite d’onore sarà il new 55, un multiscafo di 16,56 metri del prestigioso marchio francese, leader indiscusso a livello internazionale nella produzione di catamarani per la crociera d’altura, che ha scelto la Sardegna per introdurre sul mercato questo nuovo modello.





La barca è stata varata pochi giorni fa a Bordeaux, in Francia, e inaugura una nuova generazione di multiscafi da diporto disegnati dal famoso studio di design VPLP.





«Sono trascorsi 34 anni dal primo catamarano Lagoon prodotto. - spiega Simone Morelli, organizzatore dell’evento - Oggi navigano nei mari del mondo oltre 6.000 multiscafi del marchio francese e la produzione è destinata a crescere. Il catamarano è infatti la scelta di chi vuole affrontare il mare senza rinunciare al comfort e nonostante la pandemia stia costringendo i produttori e i dealer a saltare i saloni nautici, spesso annullati a causa dell’emergenza Covid, abbiamo pensato di farci promotori e organizzatori dell’evento di presentazione al pubblico del new 55.





Cala dei Sardi è infatti un luogo protetto e facilmente controllabile, tanto da garantire la massima sicurezza sanitaria. Le date e i dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane».





La nautica, nonostante la forte crisi che sta mettendo a dura prova anche le aziende più solide del settore, sta, con fatica, tenendo testa grazie al fatto che la barca è uno dei mezzi più sicuri per trascorrere le proprie vacanze. Turismo nautico e diportismo, quindi charter e portualità turistica, sono settori importanti e il nord est della Sardegna rimane una delle mete più ambite, tanto da contare in soli 320 chilometri di costa il 10% di tutto il charter nazionale ed eventi di questo genere rappresentano una vetrina ed una buona occasione di promozione per il territorio.