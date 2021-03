Castelsardo: trovato in mare il cadavere di un 50enne

Tutti gli indicatori fanno pensare a un tragico gesto. Uno zainetto con gli effetti personali abbandonato sulla fascia costiera di Castelsardo, in zona Li Cantareddi in prossimità di Punta Tramontana.





Non lontano da quel tratto di costa i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Sassari, con il supporto di un elicottero, hanno individuato in mare un corpo di galleggiava. Recuperato e portato a terra, dove hanno operato i Carabinieri, si è appreso trattarsi di un sassarese di 50 anni il cui cadavere si trova ora nel centro di medicina legale per le procedure di rito.