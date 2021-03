Sassari: chiusa via Torre Tonda - Controlli della Polizia Locale

Chiusa anche la parte di via Roma tra piazza d'italia e via Bellieni. "A Sassari i positivi sono soltanto trentadue, compresi i ricoverati - dichiara il sindaco Nanni Campus -. Siamo in assoluto il dato percentuale più basso in Sardegna. Paghiamo l'inciviltà di pochi, ma faremo di tutto per continuare a essere un esempio. Non smetteremo di colpire pesantemente chi ignora le norme di tutela collettiva".

Per questo la Polizia locale era già pronta a intervenire con pattuglie che monitoravano le zone della movida.In base all'ordinanza sindacale, il Comando di via Carlo Felice ha dovuto chiudere, intorno alle 18.30, ancora una volta via Torre Tonda. È stato comunque assicurato il passaggio, oltre che dei residenti, di chi aveva una prenotazione nelle attività della zona o in presenza di tavolini liberi.