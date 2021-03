Pene residue da scontare: tre arresti

Il primo, deve scontare un residuo pena di anni due per l’espiazione di diverse condanne per estorsione aggravata e furti in abitazione pluriaggravati ed è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari. Il secondo deve espiare, in detenzione domiciliare una pena residua di anni due in esecuzione di condanne per alcuni furti pluriaggravati commessi in città; il terzo infine dovrà espiare anch’esso in detenzione domiciliare la pena di alcuni mesi per reati contravvenzionali previsti dal codice della strada.

Gli Agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari hanno arrestato tre sassaresi, due dei quali pluripregiudicati, in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione per espiazione residua di pene definitive, provvedimenti emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.