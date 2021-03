La Sardegna verso la zona arancione - Attesa per l'ordinanza del Ministro della Sanità

La maggior parte degli indicatori sono ancora favorevoli, ma l'incremento del numero di contagi si abbatte sulle speranze di continuare a restare un'isola felice.





Dalla bozza dell'Iss emerge che nella settimana dall'8 al 14 marzo l'Isola ha un Rt maggiore di 1 (1.08) e una classificazione del rischio complessivo che passa da basso e moderato.





Dopo tre settimane, insomma, il colore della Sardegna cambia con un doppio salto all'indietro: direttamente all'arancione, come previsto dal nuovo dpcm che per questo periodo non prevede che fasce arancioni o rosse, oltre alla bianca, e non la gialla. Con la conseguenza della chiusura in toto di bar e ristoranti, a parte la consegna a domicilio, e dell'allungamento delle ore di coprifuoco: dalle 22 alle 5 del mattino.