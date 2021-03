Pratica di Mare: hub nazionale per lo stoccaggio dei vaccini - Visita della sottosegretaria

Un supporto fondamentale iniziato il 3 febbraio 2020, in stretta sinergia con il personale del 3° Stormo di Villafranca di Verona, quando atterravano su questa base dell'Aeronautica i primi italiani rimpatriati da Wuhan, a bordo di un velivolo dell’Arma Azzurra. A circa un anno di distanza, questo scalo è diventato l'hub nazionale per lo stoccaggio delle dosi del vaccino. Tutte queste attività sono state svolte e continuano ad essere condotte da uomini e donne dell’Aeronautica Militare, professionisti che ho avuto modo di conoscere nel corso di questa mia visita e ai quali va il mio sentito ringraziamento.” - ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli al Generale Giovanni Fantuzzi, Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare e al Generale Mauro Lunardi, Comandante della Divisione Aerea di Pratica di Mare.





“Con l’avvio dell’operazione EOS state garantendo la ricezione, la conservazione e la successiva e repentina distribuzione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, assicurando il mantenimento della necessaria catena del freddo, oltre che gli aspetti di custodia e sicurezza, particolarmente congeniali ad una installazione militare come questa. Un’attività importante che si aggiunge al supporto che avete assicurato con i vostri velivoli per trasportare, in alto biocontenimento, i pazienti a rischio; così come è stato altrettanto fondamentale il contributo dei vostri medici ed infermieri a sostegno dei colleghi del Servizio Sanitario Nazionale. Rinnovo il mio ringraziamento all’Aeronautica Militare ed in particolare agli uomini e alle donne che operano giorno e notte, con elevata professionalità, all’interno di questa base aerea.” – ha concluso Pucciarelli.

“Fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria il Comando Operativo di Vertice Interforze, sotto l’attenta guida del Generale Portolano, ha pianificato e coordinato con eccellente professionalità tutte le attività dirette dallo Stato Maggiore della Difesa, in sinergia con le Istituzioni, le Autorità Sanitarie Locali ed il Dipartimento della Protezione Civile. In tale ambito, l'Aeroporto militare di Pratica di Mare ha svolto e continua a svolgere un importante ruolo quale centro nevralgico per la gestione dell'emergenza sanitaria.