Cagliari: si riunisce il direttivo di Asel Sardegna

Venerdì 19 marzo, con inizio alle ore 12,00 a Cagliari, nella tradizionale Sede sociale di Piazza Galilei 17, si terrà il Consiglio Direttivo Regionale dell’Associazione Sarda degli Enti Locali per approvare il Bilancio Consuntivo dello scorso 2020 e il Bilancio di previsione per il 2021. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dei rapporti con la Regione sulle riforme in atto del sistema degli enti locali in Sardegna, sulla legge urbanistica e sulle risorse finanziarie da destinare ai Comuni. Ma più in particolare sarà l’occasione per valutare gli effetti devastanti della pandemia in tutti i Comuni sardi in rapporto al ruolo e ai compiti degli amministratori comunali in questo drammatico momento per la vita delle Comunità locali e dei singoli cittadini.