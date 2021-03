PD in consiglio regionale: venire in Sardegna con responsabilità e rispetto

I consiglieri del Partito Democratico in consiglio regionale intervengono sulla questione ormai attualissima riguardante l'arrivo in Sardegna di visitatori in fuga dalle zone rosse soprattutto durante il periodo pasquale.





"Dopo un anno di pandemia e di emergenza sanitaria, sociale ed economica, - affermano in una nota - dopo mesi di profonda preoccupazione, di lutti e sacrifici, siamo diventati l’unica regione Bianca, in un Paese che ha virato dall'arancione al rosso cupo.





Questa condizione, però non è data per sempre e dobbiamo difenderla: il virus circola sulle nostre gambe,

con i nostri respiri.





In queste ore in Sardegna è tornata alta la preoccupazione alla notizia che dalle altre regioni rosse, arancioni,

possano arrivare anche i non residenti proprietari di seconde case in Sardegna a trascorrere un periodo di

vacanze. Pensiamo che venire in Sardegna, in questa e nelle prossime settimane, deve essere una

responsabilità. Chi arriva si faccia e ci faccia il dono del rispetto: porti con sé un certificato di vaccinazione o

l’esito negativo di un tampone molecolare, usi i dispositivi di protezione e mantenga le distanze cioè rispetti

le regole.





Tutelare se stessi e una regione che accoglie con affetto dovrebbe essere scelta d'istinto ma qualora così non

fosse, noi riteniamo che il governo innanzitutto debba fare chiarezza: non è pensabile che le disposizioni di

spostamento tra regioni rosse verso l'unica regione bianca si leggano nelle faq senza l’ausilio di un manuale

di comportamento e di obblighi a tutela di tutti.





Per contro riteniamo che la Regione debba fare ogni sforzo per controllare gli arrivi, sia predisponendo,

come in parte anche già fatto, gli hub per i test covid nei punti di accesso all'isola, e anche implementando

seriamente i controlli in collaborazione con i comuni e tutte le istituzioni di sicurezza territoriali.





Collaborazione indispensabile anche da parte del Governo nazionale soprattutto a fronte della preoccupata

dichiarazione del commissario ATS Temussi il quale ha dichiarato che se i numeri dovessero aumentare

saremmo al collasso per l’impossibilità di gestire l''organizzazione dei controlli.





Le maglie della rete, questa volta, devono essere strette. Abbiamo pagato a caro prezzo, con oltre mille

morti, la leggerezza con cui questa estate si sono aperte le porte e le discoteche senza un piano di controllo,

di test a tappeto.





Errare Humanum est, perseverare autem diabolicum.

Dimostriamo, tutti insieme,- conclude il Pd in consiglio regionale - di avere imparato e di tenere a questa terra, ai suoi abitanti e anche ai suoi

visitatori."