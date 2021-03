Vede i Carabinieri, abbandona l'auto e scappa - A bordo c'era mezzo chilo di marijuana - Arrestato un falegname

Il successivo controllo del mezzo abbandonato consentiva di trovare all'interno uno zaino contenente quasi mezzo chilo di marijuana, 5 grammi di cocaina, una pastiglia di ecstasy. Nella successiva perquisizione domiciliare spuntava una sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il falegname.





Al giovane inoltre sono state applicate anche le sanzioni per violazione delle misure anti Covid e per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Contestualmente a Olbia, sempre i Carabinieri, hanno controllato una ragazza di 20 anni, olbiese, incensurata, che è stata trovata in possesso di 70 grammi di marijuana e 3 di hashish. Per lei una denuncia per detenzione a fine spaccio.

Mentre i Carabinieri della stazione di Berchidda erano impegnati nella normale attività di servizio, è passata davanti a loro un auto che viaggiava a tutta velocità. I militari hanno cercato da raggiungerla ma a un certo punto l'autista ha bloccato il mezzo per strada ed è scappato. Inseguito è stato raggiunto mentre aveva tentato di nascondersi dietro un auto in sosta. Il fuggiasco era un falegname di Calangianus,S.L. 31 anni, già noto alle forze dell'ordine.