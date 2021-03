Cronaca Valledoria: 27enne denunciato per droga

Nella giornata di lunedì a Valledoria i Carabinieri del nucleo operativo della locale Compagnia insieme ai colleghi della Stazione, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari, X.V., disoccupato di 27 anni residente in paese, già noto alle forze dell'ordine. In occasione di un controllo legato alla attività antidroga, i militari, durante la perquisizione dell'abitazione del giovane, hanno rinvenuto 60 grammi di marijuana, 200 euro in contanti e un bilancino di precisione. L'accusa a carico del 27enne è quella di detenzione di droga a fine spaccio.