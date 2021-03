Lavoro stagionale: accordo tra Confcommercio e sindacati

L’Accordo Territoriale del Terziario del Nord Sardegna sottoscritto tra la Confcommercio – Imprese per l’Italia – Nord Sardegna e i Sindacati di categoria del Nord Sardegna Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs consente anche alle aziende ad attività annuale del commercio con sede operativa nel territorio del Nord Sardegna fortemente condizionate da una intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno di stipulare contratti a tempo determinato di natura stagionale al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di imprese e lavoratori durante l’intensificazione del lavoro.





Gli imprenditori del settore del commercio del Nord Sardegna potranno incrementare l’occupazione nel periodo di maggiore attività, garantendo maggiore qualità e continuità nel servizio, garantendo nel contempo ai lavoratori maggiori opportunità di impiego, oltre il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività. Tale accordo garantirà inoltre ai lavoratori di essere assunti con il riconoscimento delle norme e diritti previsti dal vigente CCNL terziario distribuzione e servizi.





L’Accordo Territoriale del Terziario del Nord Sardegna potrà essere applicato unicamente dai datori di lavoro che rientrano nella sfera di applicazione del vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi e che versano le quote contrattuali all’Ente Bilaterale del Nord Sardegna. Trova applicazione previa sottoscrizione di apposito accordo integrativo aziendale con le singole imprese che andrà depositato con procedura telematica presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente così come previsto dall’art. articolo 14 del Decreto Legislativo n.151/2015.

Le attività annuali del commercio del Nord Sardegna che operano in un territorio a prevalente vocazione turistica come il Nord Sardegna caratterizzato da un inestimabile patrimonio ambientale, archeologico e culturale, influenzato fortemente da un intensificazione dell’attività in corrispondenza con la stagione turistica, potranno stipulare contratti a tempo determinato riconducibili a ragioni di stagionalità per gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi ( connessi a festività, religiose e civili, allo svolgimento di manifestazioni), interessati da intensificazione di attività nella stagione turistica ecc...