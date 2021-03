Alghero: il 30 marzo si vota per il rinnovo del Centro Commerciale Naturale del Centro Storico

Un lavoro svolto sempre con forza e tenacia a sostegno del comparto commerciale, artigianale e di servizio per le aziende che ci hanno scelto come compagni di viaggio e di percorso nella vita associativa, di un centro commerciale naturale assolutamente unico, aperto, vero e autentico, forse l'unico della città che per conformazione geografica e particolarità del quartiere che ci ospita, è quasi assimilabile a un vero centro commerciale. Il direttivo del presidente Carlo Scarpa ha tenuto ben viva l'identità originale, lavorando instancabilmente in un rapporto quasi porta a porta con gli associati, soprattutto in questi ultimi complicatissimi 12 mesi.





Tra le tante attività organizzate ci limitiamo a ricordare l' Harry Potter Night, la presenza attiva alle calendarizzazioni Natalizie e i servizi offerti a chi acquista nei nostri negozi nel periodo festivo, fino alla presenza fissa con lo stand al rally di Sardegna, solo per citare alcune attività svolte. Il 30 marzo (modalità webinar) siamo chiamati a rinnovare le cariche per il triennio 2021/24, un periodo cruciale che ci aprirà a un nuovo prospetto commerciale attivo e di servizio, anche e soprattutto con le correlazioni e collaborazioni con i centri commerciali di tutta la Sardegna. Per chi non fa ancora parte del nostro circuito - conclude la nota - e si vuole avvicinare al nostro mondo, trova tutte le info iniziali al nostro portale algherocentrostorico.com ."

"Si avvia alla fine del triennio associativo il mandato del direttivo attualmente in carica del Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico". Lo sostiene una nota del Centro che aggiunge : " E' stato un triennio sicuramente particolare e impegnativo dal punto di vista associativo, con tante problematiche operative e logistiche, ma anche con importanti riscontri sia in termini associativi che di collaborazioni di presenza in eventi e manifestazioni.