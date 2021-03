Cronaca Sassari: il futuro del capoluogo - Conferenza del sindaco

Mercoledì 17 marzo, alle 10, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, il sindaco Nanni Campus, con il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Meazza e il direttore generale Claudio Castagna, presenterà alla stampa i dettagli di alcuni importanti progetti e dei fondi recentemente ottenuti dall’Amministrazione, sia per il centro storico sia per i quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. Sarà inoltre presentato il progetto per il centro intermodale.