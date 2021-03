Continuità territoriale: fino al 28 di ottobre da Roma e Milano - Collegamenti per i tre aeroporti sardi

Dal 16 settembre al 28 ottobre, tornerà valida la tariffa unica sui voli diretti. Volando con Alitalia su tutti i voli tra la Sardegna e Roma e Milano si hanno sempre due vantaggi esclusivi: nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto di 3 bagagli, due in cabina - un bagaglio con un peso fino a 8 Kg ed una piccola borsa - ed un bagaglio grande da stiva con un peso fino a 23 kg. Inoltre, la scelta del posto a bordo è totalmente gratuita. Relativamente all’offerta di collegamenti, in dettaglio, sulla rotta Cagliari-Roma si passerà dagli attuali 8 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 10 servizi giornalieri nel mese di giugno, a 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 12 nel mese di ottobre.





Sulla Cagliari-Milano il numero delle frequenze crescerà dagli attuali 6 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 8 servizi giornalieri nel mese di giugno, 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 8 nel mese di ottobre. Sulla tratta Alghero-Roma, l’offerta di servizi aerei crescerà dagli attuali 4 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 6 servizi giornalieri a luglio, agosto e settembre; a ottobre saranno operativi 4 voli giornalieri. Sulla Alghero-Milano si passerà dagli attuali 2 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 4 voli giornalieri a giugno, 6 a luglio e ad agosto; nei mesi di settembre e ottobre saranno attivi su questa rotta 4 servizi giornalieri.





Fra Olbia e Roma il numero dei voli sarà incrementato dagli attuali 4 servizi giornalieri (fra andate e ritorni) a 8 voli al giorno a luglio, 10 ad agosto e 6 a settembre; a ottobre saranno operativi 4 servizi giornalieri. Sulla rotta Olbia-Milano, Alitalia ha previsto un aumento dei voli giornalieri dagli attuali 4 (fa andate e ritorni) a 6 servizi al giorno nel mese di giugno, 10 a luglio,12 ad agosto; a settembre saranno garantiti 8 voli quotidiani e a ottobre 4.





Alitalia, inoltre, sarà sempre in stretto contatto con la Regione Sardegna per verificare l’andamento delle prenotazioni ed eventualmente aggiungere ulteriori voli nel caso si manifestasse una ripresa della domanda tale da giustificare un numero superiore di servizi giornalieri. La Compagnia ricorda che, in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, tutti i propri aeromobili vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile.

Alitalia garantisce quindi voli giornalieri con la Sardegna su tutte le sei rotte in Continuità Territoriale dai tre aeroporti sardi: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano Linate. Per quanto riguarda il regime tariffario dei voli in Continuità Territoriale, fino al 14 giugno 2021 sarà in vigore un’unica tariffa per i voli diretti, sia per residenti sia per non residenti in Sardegna. Dal 15 giugno al 15 settembre saranno invece disponibili due diversi schemi tariffari, uno per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola.