Alà dei Sardi: droga in auto - Denunciati tre giovani

Tre giovani di Alà dei Sardi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti.

Si tratta di M.N., meccanico di 27 anni, S.L., operaio di 26, e M.C. di 38, anche lui operaio. Tutti incensurati.





I tre viaggiavano a bordo di un' auto fermata dai Carabinieri della locale Stazione dove sono stati rinvenuti 4 grammi di cocaina, 1 grammo di hashish e 8 grammi di marijuana, tutti già suddivisi in dosi per lo spaccio. Sequestrato anche materiale per il confezionale.