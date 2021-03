Bonorva: compleanno in garage - Sanzionati 20 giovani

Per festeggiare un compleanno una ventina di ragazzi di Bonorva si erano dati appuntamento in un garage nel pieno centro del paese.





Una pattuglia di Carabinieri della locale Compagnia, nel corso di una normale attività di controllo, è stata richiamata dalla musica proveniente dal locale.





Una immediata verifica e i militari hanno scoperto una vera e propria " discoteca " fai da tè che violava tutte le disposizioni sanitarie in materia di contenimento dell'epidemia.





Inevitabili le sanzioni a carico di tutti i presenti. Nella stessa nottata sono stati sanzionati altri 4 giovani in quanto sorpresi in giro per Bonorva a bordo di un'auto in orario non consentito.