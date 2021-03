Tragico scontro con 2 morti a Olbia: rintracciato a Porto Rotondo il conduttore della Renault Scenic

L'incidente è avvenuto sulla Olbia - Arzachena durante un sorpasso effettuato dalla Renault Scenic che invadendo la corsia di marcia opposta è entrata in collisione frontale con la Panda. Bardanzellu subito dopo lo scontro si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini di Carabinieri e Polizia Locale hanno portato a Porto Rotondo dove l'agente aveva in disponibilità un appartamento.





E lì lo hanno trovato. Alle domande dei carabinieri ha risposto in modo confuso, in evidente stato di shock e per questa ragione è stato trasferito per accertamenti nell'ospedale San Giovanni di Dio di Olbia dove si trova ricoverato e naturalmente piantonato. L'uomo è infatti accusato dalla Procura di omicidio stradale e omissione di soccorso.





Nella serata di ieri Carabinieri e Polizia Locale hanno rintracciato Gigi Bardanzellu, l'agente immobiliare olbiese che alla guida di una Renault Scenic nel pomeriggio di venerdì ha investito una Fiat Panda condotta da Antonello Derosas e sulla quale viaggiava Mario Marrosu, provocando la morte di entrambi.