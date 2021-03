Cronaca Raffiche di sanzioni tra Sassari, Muros e Ossi

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sassari in occasione di un intervento per il controllo delle misure di contenimento del Covi tra il capoluogo e i centri di Ossi e Muros, hanno contravvenzionato il titolare di un bar di Ossi che serviva consumazioni oltre l'orario previsto, due gestori di Muros per le stesse ragioni, un cittadino del Bangladesh titolare di un esercizio commerciale a Sassari oer aver violato le norme sull'igienizzazione. E ancora: la titolare di un bar di Sassari per aver consentito la consumazione al tavolo a più di 4 persone non conviventi oltre a 4 avventori per non aver fatto uso dei dispositivi di protezione, le mascherine. Complessivamente sono state controllate 71 persone e 15 attività commerciali.