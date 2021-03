Varato il pattugliatore Montecuccoli della Marina Militare

“Con il varo e la successiva entrata in servizio dell’unità navale Montecuccoli, Pattugliatore Polivalente d’Altura, l’Italia, non solo la Marina, amplierà le sue capacità operative. Oggi il nostro Paese, proteso al centro del Mediterraneo, non può prescindere dalla sua dimensione marittima. Per proteggere i nostri prioritari interessi di sicurezza, economici e commerciali abbiamo bisogno di presidiare i tratti di mare d’interesse strategico. Abbiamo bisogno, quindi, di uno strumento di Difesa moderno e polivalente capace di estendere nel tempo e nello spazio gli effetti delle sue capacità. Aggiungendo quest’ultima unità alla sua flotta, la Marina Militare italiana potrà quindi continuare il percorso, imprescindibile, di mantenersi “tecnologicamente all’avanguardia” e di poter operare in maniera integrata con le altre Forze Navali della NATO e dell’Unione Europea, specie in un contesto di centralità mediterranea.





Una flotta che si è ulteriormente arricchita con la consegna avvenuta ieri nel cantiere navale di Fincantieri a Muggiano (SP) alla Marina Militare di Nave Vulcano, un’unità navale dotata, tra l’altro, di una importante capacità ospedaliera e sanitaria, grazie alla presenza di un'area completamente attrezzata con due sale operatorie, una zona degenza che comprende 8 posti di terapia intensiva, un'area per il trattamento di grandi ustionati e laboratori di radiologia e analisi. Desidero ringraziare ancora una volta Fincantieri e le aziende ad essa collegate, così come rinnovo la mia gratitudine a tutti gli uomini e le donne della Marine Militare quotidianamente impegnati nel fornire con passione e grande professionalità un delicato ed importante servizio al Paese, in Patria e all’estero.” – ha concluso Pucciarelli.

“Oggi è un giorno molto importante per questo straordinario territorio, che ha bisogno di lavoro, occupazione e investimenti; per le laboriose maestranze di questo cantiere, il cui know-how non può e non deve essere disperso o perduto; per la grande industria nazionale e per le piccole e medie imprese locali, che fanno della cantieristica navale una imprescindibile occasione di sviluppo economico del territorio e per la Difesa, perché, con il varo del Montecuccoli, si compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare. In sintesi, oggi è un giorno importante per l’intero Sistema-Paese.” – ha detto questa mattina il Sottosegretario alla Difesa, Senatrice Stefania Pucciarelli a Riva Trigoso (GE), intervenendo alla cerimonia del varo di Nave Montecuccoli.