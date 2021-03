Nessuna vaccinazione per gli studenti di medicina impegnati nei reparti

"Questo è giustamente motivo di malumore e preoccupazione - proseguono i sindacalisti - da parte di coloro che ogni giorno si recano nei vari reparti delle cliniche San Pietro e del SS. Annunziata a svolgere il proprio tirocinio formativo, nonostante stiano prestando servizio in reparti NO COVID, gli studenti non sono sufficientemente tutelati visti precedenti focolai scaturiti proprio in reparti NO COVID e con alcune positività degli stessi.





Ormai da settimane le istituzioni sanitarie e politiche non forniscono risposte esaurienti sulle decisioni prese e non prendono posizione su questa problematica; non vogliamo neanche criticare la decisione di vaccinare categorie non esposte direttamente ai pazienti come il personale delle Università o delle scuole, ma ci è oscura la decisione di non vaccinare i Tirocinanti infermieri e delle altre professioni sanitarie che tutti i giorni e in maniera diretta sono a contatto con i pazienti nei vari reparti ospedalieri di Sassari.





Ci spiegate -chiedono i dirigenti del Nursing Up - il perché di questa, per noi insensata , decisione ? Perché Sì ai Medici Specializzandi e No agli Studenti delle Professioni Sanitarie ? La nota si conclude con una precisa richiesta : " Perciò chiediamo al Commissario dell’Aou di Sassari, al Rettore delle Università di Sassari, di farsi portavoce verso i Vertici Politici della Regione Sardegna affinché venga autorizzata urgentemente la vaccinazione degli studenti di infermieristica e delle altre professioni sanitarie dell’AOU e Università di Sassari per la salvaguardia della salute pubblica ma anche per dare giusta considerazione e giusto peso ai nostri futuri colleghi."

"Nonostante le continue denunce delle Parti Sociali e le lamentele degli interessati persiste l’incomprensibile decisione di NON eseguire la vaccinazione anti covid-19 degli studenti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie – Infermieri- Ostetriche – Fisioterapisti etc." Comincia così una nota a firma dei dirigenti Sindacali Nursing Up Sassari, Simona Deriu, Andrea Farris, Nicole Carboni, Paolo Faggioni e Salvatore Camboni, indirizzata al presidente della Regione e ai massimi riferimenti istituzionali del territorio e dell'Isola.