Sassari: 2 giorni di autobotti - Emergenza idrica :in tilt la condotta a La Ciaccia

I tecnici di Abbanoa hanno attivato un piano di emergenza con l’utilizzo di autobotti e il prelievo da pozzi locali per far fronte all’emergenza idrica dovuta al guasto verificatosi ieri nella condotta dell’Enas, Ente Acque della Sardegna. Questa condotta rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e Castelsardo (al servizio anche di Tergu).





L’ingente guasto riscontrato in località La Ciaccia (Valledoria) richiederà almeno due giorni di lavoro (Enas ha previsto di concludere la riparazione non prima della mezzanotte di domani, sabato 13 marzo) e di conseguenza la sospensione dell’erogazione nei centri serviti. Per questo motivo già da ieri Abbanoa si è attivata con una serie di attività per garantire un servizio sostitutivo di emergenza. Priorità è stata data alle utenze sensibili (ospedali, case di riposo, etc.), ma assieme alle amministrazioni locali sono stati definite anche le zone in cui far stazionare le autobotti.

Sassari:

Quartiere Latte Dolce, via Bottego (fronte Poste): dalle 9 alle 11

Quartiere Latte Dolce, via Lago di Baratz: dalle 11:15 alle 13

Quartiere Santa Maria di Pisa, via Leoncavallo: dalle 14 alle 15.30

Quartiere Sant’Orsola, via Cesaraccio: dalle 15.30 alle 17.30

Quartiere Li Punti, fianco Chiesa: dalle 9 alle 13;

Quartiere Ottava: dalle 14 alle 16;

Quartiere Caniga, fianco Scuola: dalle 16:30 alle 18;

Quartiere Monte Rosello Basso, via Palatucci (fronte Questura): dalle 9 alle 13;

Quartiere Centro Storico, largo Cavallotti: dalle 9 alle 17;

Quartiere Centro Storico, Porta Sant’Antonio: dalle 9 alle 17.

Stintino:

Centro storico, piazza centrale: dalle 10 alle 15.30;

Pozzo San Nicola, piazza centrale: dalle 16 alle 17.30.

Castelsardo:

Piazza centrale: dalle 9 alle 17.30

Porto Torres:

Via delle Vigne, campo sportivo: dalle 9 alle 17.30.

Ulteriori mezzi saranno dislocati in base alle necessità che via via si verificheranno. A Porto Torres sono attivi i pozzi di Li Pidriazzi che consentono di riempire i serbatoi cittadini e di garantire l’erogazione nel centro abitato almeno durante la mattina. Pozzi attivati anche a Tergu con una capacità che consente di garantire l’erogazione per tutta la giornata. Per Alghero è stato attivato il collegamento con il Cuga che consente di garantire il servizio all’utenza h24.

Per quanto riguarda la città di Sassari è stata aumentata la produzione di acqua potabile dal potabilizzatore Abbanoa del Bidighinzu che consente, tramite il serbatoio di via Milano e quello di “Quota 340” di garantire l’erogazione per almeno dieci ore durante la giornata (mentre di notte si procede con chiusure per ricostituire le riserve dei serbatoi) nei quartieri Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona, Gioscari, Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi. Ulteriori interventi in rete sono in corso per estendere la zona interessata dall’alimentazione del Bidighinzu.