Complimenti ai militari dell'Esercito: ma la busta paga è diversa - Itamil chiede conto al Ministro

“Dal governo arrivano solo elogi per i militari, ma vengono stanziate più risorse per le forze di polizia”. E’ quanto si legge in una nota, diffusa a mezzo stampa nella giornata di giovedì 11 marzo, del sindacato “Itamil - Esercito italiano”.

“Sono a dir poco ingiustificabili le differenze nell’utilizzo delle risorse economiche destinate al lavoro straordinario tra i due comparti - riporta il testo -. I militari sono impiegati, con eccellenti risultati, su tutti i fronti, dai teatri di guerra all’operazione Strade Sicure, passando per l’emergenza COVID19. Auspichiamo che il Ministro della Difesa, l'On. Vincenzo Guerini, ponga in essere ogni azione possibile affinché si aboliscano differenze di trattamento tra i due comparti”.