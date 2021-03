Confcommercio e Inail si confrontano sul Covid - C'è un progetto

a

Il dott. Alfredo Nicifero , Direttore regionale INAIL Sardegna , interverrà su “La prevenzione in azienda. Costo o “affare” per l’imprenditore?” e infine Sara Pintus, direttore dell'organizzazione della categoria mercantile, si soffermerà su • Covid 19 Vinciamo Insieme il primo gioco digitale per prevenire il virus” Seguirà il Question time. La conferenza si svolgerà sia in presenza, nel rispetto dei protocolli per la prevenzione del covid19, che on line. Per chi vuole accedere on line è necessario confermare la partecipazione dei rappresentanti sardegna@confcommercio.it a cui sarà inviato un link tramite il sistema Google Meet.