Alghero: caduta di calcinacci in via Kennedy

I Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli ad Alghero sono intervenuti stamane in via Kennedy in seguito al crollo di alcuni calcinacci da un terrazzino.





La zona è stata immediatamente transennata e si dovrà ora procedere alla messa in sicurezza. L'episodio non ha fortunatamente coinvolto persone e cose, al momento del crollo infatti nessuno era presente nel marciapiede sottostante.

Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Locale supportando l'attività dei Vigili con il controllo della circolazione. (p.t.)