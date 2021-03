Il sottosegretario in visita al Comando Interforze

“Gli italiani sono grati alle Forze Armate per tutte le attività svolte e per quanto continueranno a fare per superare l'attuale situazione e vincere la battaglia contro il Covid. L’aver messo in campo una media giornaliera di 1.700 militari, circa 500 medici e 900 infermieri, oltre al personale preposto alla sicurezza e al sostegno logistico è uno sforzo notevole che esalta i valori e lo spirito di servizio dei nostri militari. Un contributo determinante al quale si aggiunge anche il recente supporto della Sanità Militare, in ausilio alla Sanità Civile, nella somministrazione dei vaccini. Questo ulteriore intervento sarà certamente determinante per consentire agli italiani di superare quanto prima questa emergenza sanitaria.” – ha concluso Pucciarelli.

“Sin dai primi giorni di questa emergenza sanitaria la Difesa si è mobilitata con ogni risorsa, mettendo in campo uomini, donne, mezzi e infrastrutture per affrontare questo periodo di grande criticità per il nostro Paese. Lei, Generale Portolano, grazie all’opera instancabile di tutto il suo staff, ha pianificato e coordinato con eccellente professionalità tutte le attività dirette dallo Stato Maggiore della Difesa, in sinergia con le Istituzioni, le Autorità Sanitarie Locali ed il Dipartimento della Protezione Civile.” - ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso di una visita presso il Comando Operativo di vertice Interforze.