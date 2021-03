Gli artigiani birrai alla presentazione del progetto Bi.Ar.

Giovedì 11 marzo, alle 15:30, si terrà il seminario online “Opportunità di filiera e nuovi percorsi produttivi nel settore della birra artigianale”, evento di presentazione dei risultati intermedi del progetto cluster Bi.Ar - Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna, che nasce dalla collaborazione di Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche, Sotacarbo e del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari.





Il progetto Bi.Ar mira a rendere più competitive le produzioni brassicole regionali, realizzando contemporaneamente un modello innovativo di economia circolare, che parta dalla scelta delle materie prime locali e che trasformi in risorse i residui di produzione.





La collaborazione e lo scambio di conoscenze e di protocolli produttivi fra ricercatori e imprese può permettere ai microbirrifici sardi di innovare il prodotto finale, che sarà contraddistinto da un elevato valore aggiunto dato dalla sostenibilità del processo grazie alla valorizzazione dei prodotti di scarto (trebbie e acque reflue) e all'utilizzo di materie prime locali.





Il progetto, al quale hanno aderito finora 32 imprese, tra microbirrifici e aziende agricole, è finanziato dalla Regione Sardegna con i fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020. Come in tutti i progetti “cluster” promossi da Sardegna Ricerche, vige il principio delle “porte aperte”: tutte le imprese interessate possono aderire in qualsiasi momento.





I lavori saranno aperti dalla Commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, cui seguiranno le relazioni di Giovanna Attene e Marilena Budroni (Università di Sassari), Sabrina Orrù (Sardegna Ricerche), Francesca Poggi (Sotacarbo) e Luca Pretti (Porto Conte Ricerche) e gli interventi di alcune delle imprese del cluster.

Le conclusioni saranno affidate all’amministratore unico di Porto Conte Ricerche, Gavino Sini.





L'evento si terrà sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso sul canale YouTube di Sardegna Ricerche. Il programma e il modulo di registrazione sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) insieme alla scheda di progetto e a un video di presentazione. Per informazioni ci si può rivolgere a Graziana Frogheri (tel. 070.9243.2813, email: graziana.frogheri@sardegnaricerche.it).